تنبيه “خطير”: عدوى مقاومة للأدوية تهدد حياة الأطفال.. هذه أعراضها

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تنتشر عدوى بكتيرية شديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يقول الأطباء إنها لا تستجيب للمضادات الحيوية التي تستخدم عادةً لعلاجها.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تنبيهًا “خطيرًا” حول عدوى الشيغيلا التي تعد عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا، والتي تهاجم الأمعاء وتسبب الالتهاب.

تشمل الأعراض الأخرى:

– الإسهال الدموي

-الحمى

-تشنجات المعدة.

ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهابات دموية مهددة للحياة في بعض الحالات النادرة.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المقاومة للأدوية، وهم:

-الأطفال الصغار.

-الرجال المثليون ومزدوجو الميول الجنسية.

-الأشخاص الذين يعانون من التشرد.

-المسافرون.

-الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.

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أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

وفقًا لدراسة جديدة، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والأشخاص الذين سافروا مؤخرًا إلى بلدان بها مياه وغذاء غير صحيين هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الشيغيلا، بحسب صحيفة “إكسبريس”.

وهناك عدد قليل جدًا من العلاجات المتاحة للعدوى “المقاومة للأدوية”، ولكن في بعض الحالات الأكثر اعتدالًا، يكون الترطيب كافيًا لعلاجها، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

و”تنتقل بكتيريا الشيغيلا عن طريق البراز الفموي، مباشرة من خلال الاتصال الشخصي بما في ذلك الاتصال الجنسي، وبشكل غير مباشر من خلال الطعام والماء الملوثين وطرق أخرى”، بحسب المركز.

“تنتقل بكتيريا الشيغيلا بسهولة بسبب الجرعة المعدية المنخفضة (أقل من 10-100 كائن حي)، وتميل إلى الحدوث بين الأشخاص في أماكن الاتصال القريب”.

ويُعتقد أن هناك حوالي 450 ألف إصابة بعدوى الشيغيلا كل عام في الولايات المتحدة، مما يكلف السكان حوالي 93 مليون دولار.

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عدوى الشيغيلا مقاومة للمضادات الحيوية

قال مركز السيطرة على الأمراض: “عدوى الشيغيلا مقاومة لجميع المضادات الحيوية الموصى بها بشكل عام في الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب علاجها”.

“نظرًا لهذه المخاوف الصحية العامة الخطيرة المحتملة، تطلب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من المتخصصين في الرعاية الصحية توخي اليقظة بشأن الاشتباه في حالات الإصابة بعدوى الشيغيلا، الإبلاغ عنها لقسم الصحة المحلي أو التابع للولاية وتثقيف المرضى والمجتمعات المعرضة لخطر متزايد بشأن الوقاية والانتقال”، على ما جاء في بيان تحذيري نلته صحيفة “إكسبريس”.

ينصح مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص المصابين بعدوى الشيغيلا، المشتبه به أو المؤكد بالبقاء في المنزل بعيدًا عن المدرسة أو مرافق الرعاية الصحية أو خدمات الطعام أو وظائف رعاية الأطفال.

وينصح أيضًا بغسل اليدين كثيرًا، وتجنب إعداد الطعام، والابتعاد عن مرافق المياه الترفيهية، والامتناع عن ممارسة الجنس.