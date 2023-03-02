“اللهم رحمتك نرجو”.. المعتمرون يؤدون مناسكهم في سكينة وخشوع (فيديو)

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في أجواء إيمانية وحالة من راحة البال وسعادة القلب، أدى، اليوم الخميس، معتمرو الداخل والخارج مناسكهم وسط سكينةٍ ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية، امتلاء صحن الكعبة بأفواج غفيرة من المعتمرين الذي قدموا من كل حدب وصوب لتلبية دعوة ربيهم وإعمار بيته الحرام.

آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة

يأتي هذا في وقت، حددت فيه وزارة الحج والعمرة 15 من ذي القعدة المقبل آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لمن هم خارج المملكة.

وأكدت أنه يمكن لمن صدرت له التأشيرة، الدخول للمملكة حتى تاريخ 28 من ذي القعدة، على أن يكون آخر تاريخ لمغادرة كافة المعتمرين يوم 29 من ذي القعدة.

فيديو | راحة البال وسعادة القلب.. بأفواج غفيرة.. معتمرو الداخل والخارج يؤدون مناسكهم وسط سكينةٍ رحمانية إلهية ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن#الإخبارية pic.twitter.com/bBqQQfmcyg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2023

3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر

وأوضحت أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030؛ التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح..

وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة..

من خلال تسهيل إجراءات القدوم ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين.

تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا

وأشارت إلى أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.

وأضافت انها أتاحت إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا.

وأطلقت منصّة نسك والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم.

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