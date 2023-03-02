60 % من نساء بريطانيا يتعرضن للتحرش الجنسي في الصالات الرياضية المختلطة

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت في بريطانيا حالات التحرش الجنسي بالنساء، في الأماكن التي يحدث بها الاختلاط بين الجنسين، خاصة في الصالات الرياضية المختلطة.

أسباب التحرش الجنسي في الصالات

وتنتشر مضايقات النساء بشكل واضح في صالات الجيم، للأسباب الآتية:

1 – تقوم الفتيات بتمارين بدنية قوية، قد تثير حالات من السخرية والتنمر عند الرجال المشاركين في تلك الصالات.

2 – ارتداء الفتيات ملابس خفيفة في الغالب قد تدفع الرجال للتحرش الجنسي بهن.

3 – الاختلاط بين الرجال والنساء، وهو من أقوى أسباب حدوث التحرش الجنسي.

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60 % من النساء في الصالات الرياضية يتعرض للتحرش

ونشرت الصفحة الرسمية “بريطانيا بالعربي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مطالبات بتخصيص ساعات خاصة للسيدات بجميع الصالات الرياضية في بريطانيا.

حيث كشفت تقارير بأن 6 من كل 10 نساء في بريطانيا أبلغن عن تعرضهن للمضايقة من قبل الرجال أثناء أداء التمارين في الصالات الرياضية المشتركة.

وتتمثل حالات التحرش الأكثر تطرفًا، في الحالات التي يحاول فيها الرجال الاختلاء بالنساء في الأماكن المغلقة مثل الساونا أو غرف تغيير الملابس.

وقد يصل الأمر كما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها عن حالات التحرش الجنسي بالنساء في الصالات الرياضية إلى مواصلة المضايقات والإساءات الجنسية خارج الصالة الرياضية.

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سلوكيات تشكل مضايقات

وتقول الدكتورة بيانكا فلبورن من جامعة ملبورن: “هناك مجموعة من السلوكيات التي تشكل مضايقة”، ومنها: “التحديق في شخص ما، والتعليقات الجنسية، ومحاولة إشراك شخص ما في محادثة غير مرغوب فيها، أو لمس شخص دون موافقته”.

وتواصل: “إن النساء سوف يعدلن سلوكهن لتجنب مضايقاتهن؛ لن يذهبن إلى الجيم إلا في أوقات معينة، أو يتجنبن أقسامًا مثل قسم الأوزان، والتي عادة ما يهيمن عليها الذكور”.

كيف تتعامل الصالات الرياضية مع هذا السلوك؟

يقول فلبورن: “يجب أن يكون لديهم أسلوب عدم التسامح مطلقًا مع المضايقات، والذي يجب أن يكون واضحًا في عقود عضويتهم”.

وتشدد على أنه “يجب أن يُطلب من أي شخص شارك في المضايقة أن يغادر على الفور”.

وتؤكد على أن العديد من صالات الألعاب الرياضية لديها الآن سياسات لمكافحة المضايقة: “وبعد أن اشتكت إحدى النساء المتدربات في إحدى الصالات الرياضية، اتصل بها المدير في اليوم التالي، واعتذر منها، وأخبرها أنه تم إنهاء عضوية الرجال”.

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3 حلول للوقاية من تلك المشاكل

عدم اختيار صالة جيم بها اختلاط، سواء خلال التمرين نفسه، في أماكن وغرف تغيير الملابس أو حتى أماكن الراحة.

الاهتمام بالمظهر اللائق والابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي بالفتاة أن تكون ضحية للتحرش الجنسي.

التدريب في مجموعات مع صديقة أو زميلة، مع الاعتماد على التمارين الهوائية الخفيفة والتي يمكن أن تساعد في تقوية العضلات، بغض النظر عن الاعتماد على تمارين الأوزان الثقيلة.