وتقتحم جنين.. قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تواصل – واس:

شنت قوات الاحتلال اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة باعتقالها 11 فلسطينيًا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال اقتحامها لقرى في جنين، كما اعتقلت سبعة فلسطينيين في القدس وبيت لحم.

في السياق ذاته، أعلن في مدينة أريحا التي يواصل الاحتلال حصارها لليوم الرابع على التوالي عن الإضراب الشامل..

وذلك تنديدًا باستشهاد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة حبر في أريحا.

الاحتلال يتوغل جنوب قطاع غزة

كما توغلت قوات الاحتلال اليوم، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، معززة بعدد من الآليات والجرافات، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه وثقت هدم قوات الاحتلال الإسرائيلية 13 منشأة فلسطينية، في القرى والتجمعات الفلسطينية الواقعة في غلاف مدينة القدس المحتلة..

وذلك ضمن مخططات الاحتلال، الهادفة لتفريغ تلك المنطقة من الوجود الفلسطيني.

إضراب شامل يعم محافظة أريحا

يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه سكنا منطقة أريحا في حالة من الإضراب الشامل، حزنًا على روح الشهيد محمود جمال حسن حمدان “22 عامًا”، الذي ارتقى خلال عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر أمس.

ومنذ ساعات الصباح، أغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، فيما عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لحركة “فتح”.

يذكر أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين.

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