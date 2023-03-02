دفعة مارس.. تنبيه مهم عند ظهور هذه العبارة في “حساب المواطن”

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كشف “حساب المواطن” عن معنى عبارة “الإجراء تحت الصرف”، وذلك قبل أيام من إيداع الدفعة 64 لشهر مارس.

وقالت “خدمة المستفيدين”، ردًا على تساؤل حول معنى “الإجراء تحت الصرف”، أن هذه العبارة تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم يوم الخميس بتاريخ ” 9 من مارس”.

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دفعة مارس

ومن المقرر – بحسب ما أعلن “حساب المواطن” – أن يتم صرف الدفعة 64 بتاريخ 9 مارس، مبكرًا يومًا واحدًا عن الموعد المحدد، حيث يتم صرفه بيوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.