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“الوطنية للتعليم”: إصدار تراخيص لأرض حي حطين بالرياض

“الوطنية للتعليم”: إصدار تراخيص لأرض حي حطين بالرياض

“الوطنية للتعليم”: إصدار تراخيص لأرض حي حطين بالرياض
١١:٤٦:١٨ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن إصدار تراخيص للاستفادة من أرض في حي حطين بمدينة الرياض، عبر إنشاء وتشغيل مجمع تعليمي تابع للشركة.

بداية عقد الإيجار

وأوضحت الشركة، في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس، أن عقد الإيجار سيبدأ اعتبارًا من بداية إبريل 2023، ولمدة 26 سنة و6 أشهر، متضمنًا فترة سماح لمدة سنة وستة أشهر لا يترتب عليها أية قيمة إيجارية بحسب ما هو معلن مسبقًا.

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وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة عن توقيعها عقد إيجار أرض في حي حطين بمدينة الرياض مع شركة النمر للاستثمار التجاري القابضة، وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع تعليمي.

أكثر من 24 ألف طالب وطالبة

وتضم مجمعات الشركة التعليمية العملاقة أكثر من 24 ألف طالب وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي.

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ويعمل في المنشآت التعليمية قرابة 2000 موظف. وتواصل الشركة خطتها التوسعية من خلال انشاء مشاريع جديدة لمجمعات مدرسية، بالإضافة لاستثمار الفرص المتاحة من خلال عمليات الاستحواذ على المدارس والشركات التعليمية بالمملكة.

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