شاهد.. البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة إيرانية تضم مكونات صواريخ باليستية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية تضم مكونات صواريخ باليستية، وذلك بالتعاون مع البحرية البريطانية.

مكونات صواريخ باليستية

وفي بيان لها اليوم الخميس نشرته “الحدث”، أكدت أنها صادرت قاربًا إيرانيًا في 23 من فبراير الماضي، في خليج عمان.

وأكدت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأوضحت أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ روسية مضادة للدبابات، فضلاً عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة تزايدت

وأكد أن أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة تزايدت على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

وشددت على أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة.

لكنه أوضح في الوقت عينه أن إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة.

وكثيرًا ما تصادر البحرية الأمريكية سفنًا تحمل أسلحة إيرانية موجهة إلى الحوثيين و غيرهم، بالتعاون مع حلفائها، وأكثر من مرة اتهمت الولايات المتحدة، إيران بتقويض أمن وسلامة الملاحة البحرية، عبر محاولاتها استهداف سفن تجارية تمر في المنطقة.

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