تحذير للحوامل من حالة مرضية شائعة: تتسبب في مشاكل بالدماغ

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حذرت دراسة من أن إصابة النساء الحوامل بارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى المعاناة من “مشاكل في التفكير” في وقت لاحق من الحياة.

ويطلق على ارتفاع ضغط الدم، اسم “القاتل الصامت”، لأن الكثيرين قد لايكتشفونه، وهو ما يمكن أن يسبب أمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

وتوصلت دراسة أجراها خبراء في الولايات المتحدة إلى أن النساء الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم يعانين من مشاكل عقلية أكثر من غيرهن في وقت لاحق.

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واكتشف الباحثون أن الحوامل المصابات بمقدمات تسمم الحمل، وهي واحدة من اضطرابات ارتفاع ضغط الدم- تتطور في منتصف فترة الحمل وتؤثر على الكلى والأعضاء الأخرى – معرضات لخطر أكبر من أولئك المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل – وهي حالة أثناء الحمل لا تؤثر على أي شخص آخر.

ووجد الباحثون، أن النساء الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم يعانين من تدهور إدراكي أكبر مقارنة باللواتي لا يعانين من ارتفاع ضغط الدم. إذ سجلت مهاراتهن العقلية تراجعًا بنسبة 0.3 نقطة، مقارنة باللواتي لم يعانين من هذه الحالة أثناء الحمل، واللواتي انخفضت مهاراتهن العقلية بنسبة 0.05 نقطة فقط.

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تفاصيل الدراسة

وخلال الدراسة التي نُشرت في مجلة “نيورولوجي”، تابع الخبراء 1854 امرأة، 83 في المئة على الأقل منهن حملن لمرة واحدة، و17 في المئة لم يحملن قط، أو حملن لمدة أقل من 20 أسبوعًا قبل التعرض للإجهاض.

ومن بين النساء اللواتي حملن لمدة تزيد عن 20 أسبوعًا، عانت 100 منهن من ارتفاع في ضغط الدم أثناء الحمل. وعانت 147 امرأة أخرى من تسمم الحمل، و1،607 كان لديهن معدل ضغط دم طبيعي.

وخضعت المشاركات لتسعة اختبارات للذاكرة والتفكير، على مدى خمس سنوات، مرة كل 15 شهرًا، وتم تحليل الاختبارات لمهارات الذاكرة بما في ذلك الإدراك العالمي وسرعة المعالجة، والوظيفة التنفيذية، واللغة والإدراك البصري.

ويحدث تسمم الحمل عندما يتسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل في حدوث نوبات، يتبعها أحيانًا غيبوبة.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ميشيل إم ميلكي، الحاصلة على الدكتوراه من كلية الطب بجامعة ويك فورست الأمريكية: “تشير هذه النتائج إلى أن إدارة ضغط الدم ومراقبته أثناء الحمل وبعده عامل مهم لصحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة”.

أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية

يأتي ذلك في وقت وجدت فيه دراسة أخرى، نُشرت في يناير، أن النساء المصابات بمقدمات تسمم الحمل لديهن مخاطر أكبر للإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية مميتة لمدة عقدين على الأقل بعد المرض.

النساء المصابات بهذه الحالة – وُجد أنهن أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية أربع مرات وثلاث مرات أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في غضون عشر سنوات من الولادة.

وظلن أكثر عرضة بمرتين من المعاناة من مشاكل القلب، مقارنة باللواتي لم يعانين من تسمم الحمل حتى 20 عامًا بعد ذلك.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة سارة هالوم من جامعة كوبنهاجن، إن النتائج تشير إلى ضرورة مراقبة الأمهات المصابات بهذه الحالة لفترة طويلة بعد الولادة.

وأضافت “يجب أن تبدأ الوقاية في غضون عقد من الولادة، على سبيل المثال من خلال علاج ارتفاع ضغط الدم وإبلاغ النساء عن عوامل الخطر لأمراض القلب مثل التدخين وقلة النشاط”.

وحذر أطباء الشهر الماضي فقط من أن النساء المصابات باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تزيد عن 15 في المئة.