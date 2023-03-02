لتدعيم تقنيات نقل الحركة.. توقيع خطاب نوايا بين أرامكو وجيلي ورينو

تواصل – واس:

وقعّت أرامكو خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة “PWT”.

والتي ستؤسسها مجموعة “جيلي القابضة” أو “جيلي أوتو HK.0175” والمعروفة باسم “جيلي” ومجموعة “رينو”.

ومن المقرر – بحسب بيان الشركة – أن تركز أعمال الشركة الجديدة على تقنيات نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

نمو الشركة

ويدعم استثمار أرامكو نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.

ومن المتوقع أن تحتفظ كل من (جيلي) و(رينو جروب) بحصة مشتركة ومتساوية في الكيان المستقل الجديد.

أهداف الشركة الجديدة

وتهدف الشركة الجديدة من خلال شبكة عالمية مكوّنة من 17 معمل لنواقل الحركة، وخمسة مراكز بحوث وتطوير عبر ثلاث قارات، إلى:

– العمل كمورّدٍ عالمي مستقل لأكثر من 130 دولة ومنطقة، بقدرة إنتاج سنوية تزيد على خمسة ملايين من محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة، والمحركات الهجينة المدمجة، ونواقل الحركة.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والبتروكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني: “يمثل التوقيع على خطاب النوايا خطوة متقدمة جديدة ضمن التزاماتنا تجاه تقنيات النقل، والتي تدعم جهود أرامكو السعودية في مجال البحوث والتطوير بشأن الابتكار في المحركات..

وتابع “وسيدعم تعاوننا الاستراتيجي مع (جيلي) و(رينو) تطوير نقل الحركة في صناعة السيارات..

وهو ما يتماشى مع أعمالنا المتنوّعة حول العالم”.

مستوى متقدم من التعاون

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو لوكا دي ميو أن تسهم هذه الشراكة مع أرامكو ومجموعة جيلي في نقل شركة (PWT) إلى مستوى متقدم..

وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة.

مشيرًا إلى إن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين.

ترحيب بانضمام أرامكو للمجموعة

وفي السياق نفسه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة دانيال لي، بانضمام أرامكو للمجموعة في تأسيس شركة مستدامة ورائدة عالميًا في مجال نقل الحركة.

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