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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟
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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في تايلاند.. ماذا يجري؟
١١:٢٣:٤٥ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا بشأن توقف العمل وإغلاق مبنى السفارة يوم الاثنين المقبل.

الإغلاق بسبب إجازة رسمية

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”، أن العمل سيتوقف في مبنى السفارة يوم الاثنين الموافق 6 من مارس 2023م، وذلك بسبب إجازة رسمية في مملكة تايلاند.

السفارة ستستأنف عملها الثلاثاء

وأكدت السفارة أنها ستستأنف عملها في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 من مارس 2023، منبهة المواطنين إلى أنه في أي حالات طوارئ يرجي الاتصال بأرقام السفارة، ” 08805005353/ 06205054499″.

أمير الشرقية يستقبل سفير تايلاند

وقبل أيام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم، سفير مملكة تايلاند لدى المملكة دارم بونتام بمناسبة تعيينه، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إجازة رسمية بيان عاجل سفارة المملكة مملكة تايلاند

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