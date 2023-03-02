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تفاصيل الصلاة والجنازة.. وفاة مدير عام “جوازات الرياض” اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد
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تفاصيل الصلاة والجنازة.. وفاة مدير عام “جوازات الرياض” اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد

تفاصيل الصلاة والجنازة.. وفاة مدير عام “جوازات الرياض” اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد

تفاصيل الصلاة والجنازة.. وفاة مدير عام “جوازات الرياض” اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد
١١:٠٥:٥٠ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي، اليوم الخميس، مدير عام الجوازات في منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد.

وستقام الصلاة على الفقيد، بعد صلاة عصر اليوم الخميس، في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن في الرياض، وسيدفن في مقبرة المنصورية.

والفقيد تم تعيينه مديرًا عامًا للجوازات في منطقة الرياض بعد صدور قرار تعيينه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مطلع يناير 2021.

ووصفته صحيفة “عكاظ” بأنه كان من الكفاءات المميزة في المديرية العامة للجوازات، وتولى لعدة سنوات منصب مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية، فيما تمت ترقيته في فبراير 2021 إلى رتبة لواء.

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