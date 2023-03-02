“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية في الربع الأخير من 2022 بنسبة 6.4%

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.4%، مقارنة بنفس المدة من عام 2021.

قيمة الصادرات السلعية

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات السلعية بلغت 342.4 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مرتفعة عن 321.9 مليار ريال بنفس المدة من 2021.

وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 31.7 مليار ريال بنسبة 31.2% حيث بلغت قيمتها 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال في الربع الرابع 2021.

ارتفاع نسبة الصادرات

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.4% في الربع الرابع 2021م إلى 79.2% بالربع الرابع 2022.

فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث عام 2022م بمقدار 57.9 مليار ريال وبنسبة 14.5%.

ولفتت إلى انخفاض الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 13.6% عن الربع الرابع 2021م..

حيث سجلت 71.1 مليار ريال مقابل 82.2 مليار ريال.

ارتفاع الواردات

وفيما يخص الواردات، أوضحت الهيئة أنها ارتفعت في الربع الرابع عام 2022 بنسبة 29.9% بمقدار 44.4 مليار ريال.

حيث بلغت قيمتها 193 مليار ريال في الربع الرابع 2022، مقابل 148.6 مليار ريال في الربع الرابع عام 2021.

وأفادت بارتفاع قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الثالث 2022 بمقدار 10.2 مليار ريال وبنسبة 5.6%.

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