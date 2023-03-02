أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم

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يعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل:

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المسميات الوظيفية

-محلل موارد بشرية.

-ممرض سريري أول – رعاية القلب.

-أخصائي علاج طبيعي أول.

-أخصائي أمراض النطق واللغة.

-طبيب أسنان عام.

-معالج الجهاز التنفسي.

-منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.

-محلل ضمان جودة أول.

-أخصائي ضمان الجودة.

-مستشار خدمات المرضى.

-مهندس المشروع.

-مساعد تقني مختبر سريري-كيم.

-صيدلي إكلينيكي.

-ممثل العلاقات العامة.

-تقني التصوير.

-أخصائي أعمال.

-والمزيد …

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طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).