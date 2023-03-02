الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم
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أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم

أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم

أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم
١٠:٥٣:٠٨ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل:

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المسميات الوظيفية

-محلل موارد بشرية.
-ممرض سريري أول – رعاية القلب.
-أخصائي علاج طبيعي أول.
-أخصائي أمراض النطق واللغة.
-طبيب أسنان عام.
-معالج الجهاز التنفسي.
-منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
-محلل ضمان جودة أول.
-أخصائي ضمان الجودة.
-مستشار خدمات المرضى.
-مهندس المشروع.
-مساعد تقني مختبر سريري-كيم.
-صيدلي إكلينيكي.
-ممثل العلاقات العامة.
-تقني التصوير.
-أخصائي أعمال.
-والمزيد …

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طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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