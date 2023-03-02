أكثر من 77 وظيفة في مركز “أرامكو” للرعاية الصحية.. التفاصيل وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
يعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدة مدن.
وفيما يلي التفاصيل:
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المسميات الوظيفية
-محلل موارد بشرية.
-ممرض سريري أول – رعاية القلب.
-أخصائي علاج طبيعي أول.
-أخصائي أمراض النطق واللغة.
-طبيب أسنان عام.
-معالج الجهاز التنفسي.
-منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين.
-محلل ضمان جودة أول.
-أخصائي ضمان الجودة.
-مستشار خدمات المرضى.
-مهندس المشروع.
-مساعد تقني مختبر سريري-كيم.
-صيدلي إكلينيكي.
-ممثل العلاقات العامة.
-تقني التصوير.
-أخصائي أعمال.
-والمزيد …
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طريقة التقديم
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).