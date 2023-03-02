بعد وصولها لأعلى مستوى.. أسعار الذهب تتراجع عالميًا لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا جديدًا فيما يخص التعاملات الفورية العالمية نتيجة صعود الدولار .

وبحلول الساعة (03:15) بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1833.57 دولار للأوقية “الأونصة”، بحسب “رويترز”.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع أمس، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اليوم بمقدار 0.3 في المئة إلى 1840.50 دولار.

وعلى الرغم من اعتباره تحوطًا ضد التضخم، يؤدي رفع الفائدة بهدف كبح الأسعار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا .

وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المئة، ما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنًا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار الذهب محليًا

ومحليا، سجل عيار 24 نحو 221.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.03 ريال.

عيار 21 يسجل 193.80 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.80 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.74 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6888 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1550 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220.945 ريال.

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