الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“إيجار” تكشف عن موعد وصول الإيجار لحساب المؤجر
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“إيجار” تكشف عن موعد وصول الإيجار لحساب المؤجر

“إيجار” تكشف عن موعد وصول الإيجار لحساب المؤجر

“إيجار” تكشف عن موعد وصول الإيجار لحساب المؤجر
١٢:٠٣:٢٣ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مبلغ الإيجار يصل إلى المؤجر بعد مضي 5 أيام عمل من السداد بالبنك.

وأضافت عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أنه يجب على المؤجر التأكد من المحفظة في حال لم يصل المبلغ إلى حسابه البنكي بعد هذه الفترة.

وأوضحت أن المؤجر يستطيع استرداد مبلغ الإيجار إلى الحساب البنكي بعد انقضاء تلك المدة.

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منصة “إيجار”

وتتولى منصة “إيجار” إبرام عقود الإيجار الإلكترونية لضمان حقوق جميع مواطني المملكة، وتكفل حقوق جميع أطراف اتفاقية الإيجار بما في ذلك أصحاب العقارات السكنية والمستأجرين والوسطاء.

وتوفر المنصة خدماتها بالطريقة التالية:

-قم بتسجيل الدخول إلى منصة التأجير

-يمكنك تسجيل الدخول إلى المنصة. إيجار يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

-الذهاب إلى منصة تأجير.

اكتب اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المقدم.

اكتب كلمة المرور في الحقل المقدم.

انقر على كلمة مقدمة.

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“إيجار” توضح كيفية إضافة شروط على العقد الموحد

اتفاقية الإيجار

يتم اتباع الخطوات التالية من خلال رقم العقد عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان:

-اذهب إلى موقع دائرة الإسكان.

-انقر فوق الزر “تأجير”.

-اضغط على الخدمات الإلكترونية بعد أن يطلب منك الاستفسار عن الوضع.

-أدخل رقم الطلب والمعرف معًا.

-يتم كتابة تاريخ الميلاد.

-أضف رمز التحقق.

-يمكنك النقر فوق رمز الاستعلام.

شروط التسجيل في منصة إيجار

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-مقيم دائم في المملكة.

-لديه سجل تجاري للمنشأة العقارية التي يستأجرها.

-يجب أن تكون فترة صلاحية السجل التجاري سارية المفعول.

-الغرض الرئيس من تأجير العقارات هو السكن.

تسجيل عقد جديد على منصة التأجير

-اذهب إلى منصة التأجير.

-اذهب إلى قائمة الاتفاقيات وانقر على إنشاء منزل جديد.

-أدخل بيانات مدة العقد.

-حدد الميزة والوحدة من الميزات أو الوحدات المسجلة، أو أضف ميزة أو وحدة جديدة.

-تسجيل بيانات أطراف عقود الإيجار والمقاولين.

-تحديد التفاصيل المالية للعقد.

-ضع الشروط والأحكام.

-اعرض الاتفاقية قبل إنشاء المستند أو تنزيله.

-دفع رسوم العقد والتصفية.

-مراجعة عقد الوساطة العقارية.

-أرسل العقد للتسجيل الخاص بك.

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