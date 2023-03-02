مارسوا النصب بحيلة شيطانية ومبتكرة.. القبض على 13 مقيمًا بالدمام

تواصل – واس:

قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (13) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، لانتحالهم صفة غير صحيحة، والاحتيال على عدد من الأشخاص.

حيث قاموا بالاتصال عليهم وإرسال رسائل نصية لهم تتضمن تعطل بطاقاتهم البنكية وضرورة تحديثها للحصول على الأرقام السرية لحساباتهم الشخصية.

وكذلك سحب مبالغ مالية منها بالتعاون مع شخص من الجنسية نفسها خارج المملكة.

وتم ضبط 28 هاتفًا متنقلًا و30 شريحة اتصال لذلك بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض على 4 مواطنين في القصيم

وألقت شرطة محافظة عنيزة، التابعة لمنطقة القصيم، أمس الأربعاء، القبض على 4 مواطنين، يستقلون مركبة مستأجرة من دون لوحات وبعقد إيجار منتهي المدة.

محاولة الهرب

وأفاد بيان الأمن العام، بأن الموقوفين حاولوا الهرب عند استيقافهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمواطن

ومنذ يومين، ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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