35 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 35 درجة في مكة المكرمة، و33 درجة في جدة، و32 درجة في شرورة وينبع وجازان، و31 في المدينة المنورة، و26 درجة في الرياض.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف وحائل 9 درجات مئوية، والقريات وعرعر 10، حفر الباطن والصمان ورفحاء وأبها 11، القريات وسكاكا وتبوك 10، والتنهات والدهناء والباحة 12درجة مئوية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

سحب ممطرة على الرياض والقصيم وحائل

وأشار إلى أن الحالة يشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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