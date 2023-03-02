تواريخ مهمة للطلاب.. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

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في 12 من مارس الجاري، يبدأ الفصل الدراسي الثالث للطلاب بمختلف مدارس المملكة، بعد أن يحصل الطلاب على إجازة تستمر لمدة 10 أيام تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس.

وستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ التعليم بالمملكة التي ينتظم فيها الطلاب في فصل دراسي ثالث، سينطلق في مدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث، يوم الأحد 12 من مارس، الموافق 20 من شعبان.

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13 أسبوعًا دراسيًا



ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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إجازتان مطولتان

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444.

-وسيشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023

-أما إجازة نهاية العام الدراسي فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.