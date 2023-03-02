الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تواريخ مهمة للطلاب.. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث
35 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع أنحاء المملكة
ارتفاع اليورو وهبوط الإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
مارسوا النصب بحيلة شيطانية ومبتكرة.. القبض على 13 مقيمًا بالدمام
عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)
تشعر بالضيق الشديد وعدم الاستقرار.. إليك أهم وسائل التخلص من الاختناق الوظيفي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تواريخ مهمة للطلاب.. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

تواريخ مهمة للطلاب.. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

تواريخ مهمة للطلاب.. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث
١٠:٣٦:٠٦ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في 12 من مارس الجاري، يبدأ الفصل الدراسي الثالث للطلاب بمختلف مدارس المملكة، بعد أن يحصل الطلاب على إجازة تستمر لمدة 10 أيام تبدأ بنهاية دوام اليوم الخميس.

وستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ التعليم بالمملكة التي ينتظم فيها الطلاب في فصل دراسي ثالث، سينطلق في مدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث، يوم الأحد 12 من مارس، الموافق 20 من شعبان.

اقرأ أيضًا:

اليوم آخر أيام الامتحانات.. متى يبدأ الفصل الدراسي الثالث؟

13 أسبوعًا دراسيًا

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

اقرأ  أيضًا:

للطلاب وأولياء الأمور.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

إجازتان مطولتان

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444.

-وسيشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023

-أما إجازة نهاية العام الدراسي فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

الكلمات الدلالية:
. الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الفصل الدراسي الثالث جدول الإجازات

مواد ذات صلة

المزيد
تغريم شركة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة على أنها جديدة

تغريم شركة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة على أنها جديدة

٠٤:١٤ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قادمة في 20 دولة بينهم بلدان عربية

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة قادمة في 20 دولة بينهم بلدان عربية

٠٨:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
الرياض.. إغلاق جزئي بتقاطع طريق الأمير تركي مع طريق مكة

الرياض.. إغلاق جزئي بتقاطع طريق الأمير تركي مع طريق مكة

١٠:٥٨ ص، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦
عمره 14 عاما.. شاب أمريكي يقتل والده ويصيب ثلاثة من زملاء مدرسته بالرصاص

عمره 14 عاما.. شاب أمريكي يقتل والده ويصيب ثلاثة من زملاء مدرسته بالرصاص

٠٤:٠١ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *