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عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)
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عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)

عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)

عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)
٠٩:٤٨:١١ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ردّ خبير الزلازل الهواندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، على سؤال متابعة له على “تويتر”، يتعلق باحتمال وقوع زلزال في لبنان.

زلازل لبنان منذ عام 551م

وكتبت إحدى المتابعات لـ هوغربيتس على “تويتر” تقول: “.. أولا أشكركم على جهودكم، ولكن لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه قريبٍا.. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل، لأن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا”.

وأضفت: ” يقول الجيولوجيون إن لبنان يتعرض لزلازل قوية كل 2000 عام، فما رأيك؟”.

وردّ هوغربيتس على سؤال المتابعة قائلاً: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة عبر التاريخ في بلاد الشام ومنها لبنان”.

وأرفق تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 م.

وقال: “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

الأسبوع الخطير

وتصدر هوغربيتس عناوين الأخبار مجددًا، بعد الزلزال الذي ضرب طاجيكستان قرب حدود الصين، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من “أول أسبوع في مارس”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره خبير الزلازل الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 من فبراير الجاري.

وتوقع هوغربيتس أن هناك “نشاطًا زلزاليًا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية”، وأضاف أنه “ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري”.

وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.

وحذر من أن الأسبوع الأول من مارس قد يكون خطيرًا: “يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من مارس”، مشيرًا إلى أنه “سيخوض في تفاصيل الأسبوع الأول من مارس في أحد التحديثات التالية (الفيديوهات التي ينشرها)”.

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