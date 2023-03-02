ارتفاع اليورو وهبوط الإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس 2 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.50

فرنك سويسري 3.98

أسعار العملات الأجنبية أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.98 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 3.99

اقرأ أيضًا:

“اليورو يُسجل 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يتراجع عند 3.97”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

بسبب الاضطرابات وتزايد عزلتها.. هبوط تاريخي للعملة الإيرانية أمام الدولار

استقرار اليورو.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم