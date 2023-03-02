ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس 2 من مارس، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 221.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.03 ريال.

عيار 21 يسجل 193.80 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.80 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.74 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6888 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1550 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220.945 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 220.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 202.53 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.33 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 165.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.89 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.47 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6871 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1547 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220,945 ريال.

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