الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق
اليوم آخر أيام الامتحانات.. متى يبدأ الفصل الدراسي الثالث؟
شاهد.. الأمطار تُجري سيل شمال اللنسيات غرب عفيف بالرياض
هاشتاق “جميل الدعاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “قصدنا بابك فاستجب لنا”
للطلاب وأولياء الأمور.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني
حتى لا تسقط في فخ الخداع.. هذه أهم مؤشرات بناء الثقة في الآخرين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق

من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق

من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق
٠٩:٣٣:٤٤ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمرتبة “ملازم تحقيق”، لحملة البكالوريوس من إحدى كليات الشريعة، أو الأنظمة، أو القانون، أو شهادات أخرى معادلة لها على النحو التالي:

* الشروط

1 – لا يشترط توفر الخبرة.

2 – ألا يكون موظفاً حكوميًا.

3 – أن يكون لائق صحياً للخدمة.

4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6 – أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

7 – أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

8 – أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

9 – ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة.

10 – ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

11 – أن لا يكون قد سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة القضائي.

12 – في حال الشهادات المعادلة لتخصصات (الشريعة أو الأنظمة) يشترط أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

13 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

* ملاحظة

ستطبق النيابة العامة معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وعلى المتقدم مراعاة الآلية التالية:

1 – التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني.

2 – التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم (اضغط هنا).

3 – يفتح التسجيل في (قياس) يوم الاثنين 6 رمضان 1444هـ (الموافق 2023/3/28م) والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.

* للإطلاع على شرح التسجيل في قياس لوظائف النيابة العامة: (اضغط هنا).

* طريقة التقديم

– التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس 1444/8/10هـ ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1444/8/15هـ، وعن طريق هذا الرابط.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية النيابة العامة حملة البكالوريوس ملازم تحقيق وظائف النيابة العامة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
30 ذي الحجة حدًّا أقصى لنهاية خطة تنظيف المشاعر المقدسة

30 ذي الحجة حدًّا أقصى لنهاية خطة تنظيف المشاعر المقدسة

١١:٤١ ص، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥
عطل “المكابح” يهوي بسيارة مُسن من ارتفاع 400 متر بثلوث المنظر (صور)

عطل “المكابح” يهوي بسيارة مُسن من ارتفاع 400 متر بثلوث المنظر (صور)

١٠:١٩ م، الثلاثاء، ٠٦ يناير ٢٠١٥
يطبق بعد 3 أسابيع.. عقوبات مشددة بانتظار مثيري «التعصب الرياضي»

يطبق بعد 3 أسابيع.. عقوبات مشددة بانتظار مثيري «التعصب الرياضي»

٠٨:١٩ م، السبت، ١٨ مارس ٢٠١٧
مقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في «صعدة وصنعاء»

مقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في «صعدة وصنعاء»

٠٤:١٤ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *