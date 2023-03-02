من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمرتبة “ملازم تحقيق”، لحملة البكالوريوس من إحدى كليات الشريعة، أو الأنظمة، أو القانون، أو شهادات أخرى معادلة لها على النحو التالي:

* الشروط

1 – لا يشترط توفر الخبرة.

2 – ألا يكون موظفاً حكوميًا.

3 – أن يكون لائق صحياً للخدمة.

4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6 – أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة.

7 – أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

8 – أن يكون حاصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.

9 – ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة.

10 – ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

11 – أن لا يكون قد سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر أعضاء النيابة العامة القضائي.

12 – في حال الشهادات المعادلة لتخصصات (الشريعة أو الأنظمة) يشترط أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

13 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن يكون حاصلا ً على شهادة تخصص القانون أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

* ملاحظة

ستطبق النيابة العامة معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، وعلى المتقدم مراعاة الآلية التالية:

1 – التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني.

2 – التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم (اضغط هنا).

3 – يفتح التسجيل في (قياس) يوم الاثنين 6 رمضان 1444هـ (الموافق 2023/3/28م) والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.

* للإطلاع على شرح التسجيل في قياس لوظائف النيابة العامة: (اضغط هنا).

* طريقة التقديم

– التقديم اعتبارًا من اليوم الخميس 1444/8/10هـ ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 1444/8/15هـ، وعن طريق هذا الرابط.