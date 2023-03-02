اليوم آخر أيام الامتحانات.. متى يبدأ الفصل الدراسي الثالث؟

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يوافق اليوم الخميس، اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 1444، إذ من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانهم الأخير على أن يحصلوا بعدها على إجازة رسمية لمده 10 أيام.

بداية الفصل الدراسي الثالث

وفي 12 من مارس 2023، الموافق 20 شعبان 1444، سيعود الطلاب للانتظام في مقاعدهم الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثالث.

وستكون إجازة عيد الفطر المبارك، أولى إجازات الفصل الدراسي، والتي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، 22 من رمضان 1444.

ويعود الطلاب للدراسة بعد إجازة عيد الفطر في 26 من إبريل 2023، الموافق 6 من شوال 1444، على أن يحصلوا في أعقابها على إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ في 28 من مايو 2023، الموافق 8 من ذي القعدة 1444.

التقويم الدراسي

وفيما يلي التقويم الدراسي للعام الدراسي 1444:

-بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 01/02/1444 – 28/08/2022

-إجازة اليوم الوطني (يومي الأربعاء والخميس) 25/02/1444 – 21/09/2022

-بدابة إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 – 16/10/2022

-إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 – 10/11/2022

-بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 30/04/1444 – 24/11/2022

-بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 10/05/1444 – 04/12/2022

-إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/05/1444 – 18/12/2022

-بدابة إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/06/1444 – 15/01/2023

-إجازة يوم التأسيس (يومي الاربعاء والخميس) 02/08/1444 – 22/02/2023

-إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/08/1444 – 02/03/2023

-بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/08/1444 – 12/03/2023

-إجازة عيد الفطر 22/09/1444 – 13/04/2023

-بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 06/10/1444 – 26/04/2023

-إجازة نهاية أسبوع مطولة 08/11/1444 – 28/05/2023

-بداية إجازة نهاية العام الدراسي 04/12/1444 – 22/06/2023

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