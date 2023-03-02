شاهد.. الأمطار تُجري سيل شمال اللنسيات غرب عفيف بالرياض

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جرى، صباح اليوم الخميس، سيل شمال اللنسيات غرب محافظة عفيف نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على منطقة الرياض.

جريان سيل شمال اللنسيات غرب عفيف

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف أجرت غزارة الأمطار، سيل شمال اللنسيات غرب عفيف وسط أجواء شتوية وبرودة الأجواء.

كما تساقطت فجر اليوم الخميس أمطار غزيرة على القرارة شمال غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرارة وملأت الشوارع، وسط توقعات بجريان سيول في بعض المناطق.

توسع الحالة المطرية على هذه المناطق

وكان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، قد توقع توسع الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيًا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى أخرى من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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