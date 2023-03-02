للطلاب وأولياء الأمور.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

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عبر نظام نور أو توكلنا خدمات، ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وبعد أيام وأسابيع طويلة من الجد والاجتهاد والمذاكرة، يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا لوزارة التعليم، فمن المقرر أن تنتهي بدوام اليوم الخميس، اختبارات الفصل الدراسي الثاني ورصد الدرجات عبر نظام نور.

أسهل طريقة للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني

وكشف المختص في الشأن التعليمي، عبدالله السلطان، أنه يمكن الحصول على إشعارات بالنتيجة بكل سهولة من خلال منصة توكلنا خدمات.

خطوات الحصول على إشعار النتائج

وفي تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أوضح أنه لإشعارك بالنتيجة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على تطبيق توكلنا خدمات.

2- الدخول على الخدمات.

3- الضغط على خدمات التعليم.

4- الدخول على النتائج الدراسية.

5- تفعيل “أبلغني عند تحديث النتائج” .

والأحد الماضي، انتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

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