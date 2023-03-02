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هاشتاق “جميل الدعاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “قصدنا بابك فاستجب لنا”
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هاشتاق “جميل الدعاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “قصدنا بابك فاستجب لنا”

هاشتاق “جميل الدعاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “قصدنا بابك فاستجب لنا”

هاشتاق “جميل الدعاء” يتصدر الترند.. ومغردون: “قصدنا بابك فاستجب لنا”
٠٩:٠٨:٣٣ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “جميل الدعاء” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، في الوقت الذي تداول فيه مغردون عشرات الأدعية.

وقال أحد المغردين: “اللهم اكفني شر خلقك وشر كلامهم واحفظني من غيبتهم ونميمتهم..

ربي من أراد بي شرًا فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه يارب”.

وأضاف آخر: “يارب وأنا المتعب الذي قصد بابك، أعوذ بك من أن تبهت ألوان قلبي وينطفئ ضوء عيني، يارب لا تدع الدنيا الفانية تثقلني بالحزن وتؤذيني”.

وتابع ثالث: ومن جميل الدعاء: “اللهم جازني على ما صبرت وتحملت بأيام مبهجة، وأخبار مبشرة..

ربي إن رجائي بك لم ولن يخيب، وإن يقيني بك فاق السماوات والأرض..

عوضني يا كريم عن كل ما أصابني من سوء، وحقق لي بعظمتك كل ما ظننته مستحيلاً فإنك على كل شيء قدير”.

عيشة الأبرار 

وواصل: اللهمّ خفّف عنا ثقل أوزارنا، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، اللهم ارزقنا نصراً نمحو به بؤسنا، وعزاً نطهر به قلوبنا..

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وعادة ما تتصدر هاشتاقات خاصة بالأدعية في يوم الخميس تحديدًا حيث يحرص الكثير من الأشخاص على صيام هذا اليوم أسوة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة جميل الدعاء

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