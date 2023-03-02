حتى لا تسقط في فخ الخداع.. هذه أهم مؤشرات بناء الثقة في الآخرين

تواصل – فريق التحرير:

تقوم العلاقات بين الناس في كثير منها على الشعور بالارتياح والثقة، وهو شعور يتنامى إلى الشخص، ويمر بمراحل مختلفة، انتهاءً إلى أن يصبح الشخص محل ثقة وارتياح.

غير أنه وكما يلحظ الكاتب أحمد الجميعة بجريدة “عكاظ”، فإن الكثير من الأشخاص نواجههم، ونتبادل الأحاديث والمواقف معهم، سواءً في العمل أو الدراسة أو السفر أو حتى في المناسبات والأماكن العامة، ولكن لا ننجذب إليهم، ولا نشعر بالراحة معهم، وهذا تفسيره عدم الثقة بهم،

وأوضح أن “بناء الثقة مع الآخرين ليست لها علاقة بالقرب الأسري أو العملي أو حتى نوعية المصالح التي تجمع الناس ببعضها؛ فربما قريب لك من الدرجة الأولى لا تثق به”.

لكنه اعتبر أنه “مهم جدًا أن نبادر في بناء هذه الثقة، ووضع المؤشرات لها في علاقاتنا مع الآخرين، ونختبر بعضنا، ونضيف إلى رصيد هذه الثقة المكاسب التي يتم تحقيقها؛ لأن العيش دون ثقة هو مرض نفسي خطير وعميق في انفصام الشخصية وانعزالها، وانحسار تأثيرها في المجموع”.

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أسئلة بناء الثقة

ومن بين الأسئلة الكثيرة التي تراودنا في بنا هذه الثقة، يطرح الكاتب، مجموعة تساؤلات، أهمها:

-كيف نبني مؤشرات الثقة في الآخرين؟

-هل هذه المؤشرات تختلف بحسب نوعية العلاقة الشخصية أو العملية أو الأسرية؟

-هل المواقف السلبية السابقة مع الآخرين مؤثرة في بناء هذه الثقة؟

-وما حجم تأثيرها في العلاقات الجديدة؟

-ولماذا أصبحنا نخاف أن نثق في الآخر؟

-وهل الثقة أصلاً تتجزأ من موقف لآخر؟.

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مؤشرات بناء الثقة

وبين الجميعة أن هناك مؤشرات كثيرة لبناء الثقة في الآخر، تتمثل في:

-أن الشخص الذي لا يتحدث على الطاولة لا تثق به مطلقًا لأنه سيكذب عليك ويغدر بك.

-الشخص الذي يخاف حتمًا لديه شيء يخفيه فلا تثق به لأنه جبان.

-الشخص الذي تتغيّر لغته في الحديث من موقف لآخر لا تثق به ولا تمنحه اهتمامًا لأنه منافق.

-الشخص الذي لا يعتقد أن القمة تتسع للجميع لا تثق به لأنه باختصار أناني، والشخص الذي يجب أن يعمل بمفرده وينزوي في مكان بعيد لا تثق به لأنه لا يريد أن ينكشف أنه تافه.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المؤشرات التي نحكم من خلالها على مستوى الثقة في الآخر، لكنه قال إن “الأهم أن الجاذبية الشخصية تجاهك مصدرها ثقة الناس بك؛ فلا تفسدها أبدًا”.