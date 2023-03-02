فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية، تساقطت، فجر اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار على القرارة شمال غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرارة وملأت الشوارع، وسط توقعات بجريان سيول في بعض المناطق.

توسع الحالة المطرية على هذه المناطق

وكان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، قد توقع توسع الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيًا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تكوّن الضباب على المرتفعات

وأشار إلى أن الحالة يشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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