الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عالم الزلازل الهولندي: دولة عربية ضربتها الزلازل قبل 1500 عام! (خريطة)
تشعر بالضيق الشديد وعدم الاستقرار.. إليك أهم وسائل التخلص من الاختناق الوظيفي
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 194 ريالاً
من اليوم وحتى الثلاثاء.. فتح باب التقديم على وظائف النيابة العامة بمرتبة ملازم تحقيق
اليوم آخر أيام الامتحانات.. متى يبدأ الفصل الدراسي الثالث؟
شاهد.. الأمطار تُجري سيل شمال اللنسيات غرب عفيف بالرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي في الرياض

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي في الرياض

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الدوادمي في الرياض
٠٨:٥٤:٤٧ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية، تساقطت، فجر اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار على القرارة شمال غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرارة وملأت الشوارع، وسط توقعات بجريان سيول في بعض المناطق.

توسع الحالة المطرية على هذه المناطق

وكان خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، قد توقع توسع الحالة الممطرة الرابعة عشر زمانيًا ومكانيًا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تكوّن الضباب على المرتفعات

وأشار إلى أن الحالة يشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

اقرأ أيضًا:

أمطار وسيول.. خبير طقس يتوقع توسع الحالة المطرية الـ 14 على هذه المناطق

عاجل.. الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على مكة وجازان و3 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات صنعاء إلى 90 قتيلاً ونحو 280 جريحاً

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات صنعاء إلى 90 قتيلاً ونحو 280 جريحاً

٠٥:١١ م، الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠١٥
بعد ساعات من تحرير إدلب.. اشتباكات في الغوطة واعتقالات في دمشق

بعد ساعات من تحرير إدلب.. اشتباكات في الغوطة واعتقالات في دمشق

٠٤:٥٤ م، الأحد، ٢٩ مارس ٢٠١٥
ضبط 15 إثيوبياً يسلبون سائقي الشاحنات تحت تهديد السلاح

ضبط 15 إثيوبياً يسلبون سائقي الشاحنات تحت تهديد السلاح

١١:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠١٧
شاهد..أمانة العاصمة المقدسة تغلق مبنى سكنيًا وتصادر 7 طن مواد غذائية فاسدة

شاهد..أمانة العاصمة المقدسة تغلق مبنى سكنيًا وتصادر 7 طن مواد غذائية فاسدة

١٠:٥١ ص، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *