بشرى سارة للمعتمرين في رمضان من قطار الحرمين

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خلال الأيام المقبلة، يتم العمل بخطة جديدة لاستيعاب المعتمرين خلال شهر رمضان الكريم وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحديدًا، والذين يتوافدون لأداء الشعائر الإيمانية والروحانية.

في السياق، كشفت مصادر في قطار الحرمين الشريفين عن زيادة عدد الرحلات خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 100 رحلة يوميًا؛ بهدف نقل المعتمرين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في أوقات الذروة.

وقالت المصادر إن زيادة الرحلات يأتي لاستيعاب الأعداد المتزايدة، حيث يشهد الشهر الكريم حركة كبيرة من محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بحسب “عكاظ”.

وأضافت أن هناك إقبالاً كبيرًا على قطار الحرمين من قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة وزوار مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر خمس محطات جهزت بكامل الخدمات، حيث تم تشغيل أكثر من 25 ألف رحلة، منذ انطلاق التشغيل، مع تجاوز دقة الوصول للموعد نسبة 95%.

وتابعت: محطة جدة بالسليمانية، شهدت زيادة في عدد الرحلات بحيث توجد 58 رحلة بالاتجاهين بين مكة وجدة والسليمانية، وكذلك 26 رحلة بين محطة السليمانية والمطار.

واختتمت: “يصل معدل الرحلات الحالي إلى رحلتين في الساعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في أوقات الذروة، ورحلة كل ساعة بين محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مكة المكرمة في أوقات الذروة”.

خدمة حجز المجموعات

في وقت سابق، كشف حساب خدمة العملاء لقطار الحرمين الشريفين عن إطلاق خدمة حجز المجموعات والتي تمكن الأشخاص من حجز حتى 11 شخصاً فأكثر.

ووقعت ‎الخطوط السعودية، اتفاقية، مع السكك الحديدية “سار”، بهدف تحسين وتطوير الحلول الرقمية لإنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقتي الصعود للطائرة وقطار الحرمين في آن واحد وبأسعار خاصة.

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