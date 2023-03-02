60 % من النساء يعانين منه.. التحرش الجنسي في بريطانيا يطال الجميع

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كشفت العديد من التقارير واستطلاعات الرأي في بريطانيا عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بشكل كبير في مختلف المدن البريطانية، وحتى بين الساسة أنفسهم.

ما هو التحرش الجنسي؟

والتحرش هو تصرف غير مرغوب unwelcome أو غير لائق inappropriate بين مرتكب الفعل abusers والضحية victim، الذي قد يكون رجلًا أو امرأة أو طفلًا أو شخصًا ذا احتياجات خاصة.. أي من ذوي الهمم!!!

وتتراوح المضايقات بين الهمس whistle واللمس touch والتندر والفكاهات الاثنية ethnic jokes، وقد يتطور الأمر إلى أبعد من ذلك خصوصًا مع النساء لطلب مواعيد غرامية dating أو مع ميول الشواذ جنسيًا من الرجال والشواذ من النساء.

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60 % يتعرضن للمضايقات

وكشفت الصفحة الرسمية “بريطانيا بالعربي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مطالبات بتخصيص ساعات خاصة للسيدات بجميع الصالات الرياضية في بريطانيا.

حيث كشفت تقارير بأن 6 من كل 10 نساء في بريطانيا أبلغن عن تعرضهن للمضايقة من قبل الرجال أثناء أداء التمارين في الصالات الرياضية المشتركة.

دورات مياه منفصلة

كما نشرت الصفحة عن تنظيم اعتصامات بعدد من المدارس في مختلف مدن بريطانيا؛ اعتراضًا على عدم الاستجابة لنداءات الطالبات بتوفير دورات مياه منفصلة عن الطلاب الذكور، رغم قرار الحكومة البريطانية بعدم قانونية وضع دورات المياه المشتركة فقط في المدارس.

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25 % تعرضن للمسّ غير المرغوب فيه

وكشفت استطلاعات للرأي في بريطانيا أن نصف النساء يعانين سلوكاً جنسياً غير مرغوب فيه في مكان العمل.

وقال موقع “يوغوف”، لأبحاث السوق، والذي قام بالاستطلاع، إن حوالي ربع النساء تعرضن للمس غير المرغوب فيه أثناء العمل.

أو سمعن زملاءهن يدلون بتعليقات ذات طبيعة جنسية أمامهن حول زميلة أخرى في العمل.

أو وُجهت لهن أسئلة أو استُنطقن عن حياتهن الجنسية في مكان العمل.

10 % تعرضن للتحرش في العمل

وكذلك وجد الباحثون الذين استطلعوا آراء أكثر من 1000 امرأة يعشن في المملكة المتحدة، أن واحدة من كل 10 نساء عانت تحرشاً جنسياً في مكان العمل.

فيما تعرض واحد في المئة منهن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب في العمل.

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تحرش جنسي في مزارع الشاي

وكشف تحقيق سري جديد، من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن انتشار كبير للتحرش الجنسي في مزارع للشاي المملوكة لبريطانيا في كينيا.

وبحسب الوكالة البريطانية “بي إيه ميديا” فإن هذه النتائج توصل إليها تحقيق مشترك لـ”بي بي سي”، عبر برنامجي “بانوراما” و”عين إفريقيا”، حيث أثبت تعرض النساء اللائي يعملن في إنتاج الشاي لصالح علامات تجارية كبرى، لضغوط لممارسة الجنس، من قبل رؤسائهن مقابل العمل.

وقابل الصحفيون في التحقيق أكثر من 70 سيدة من العاملات في المزارع، كشفن أنهن يعانين من بعض أشكال التحرش الجنسي داخل العمل.

التحرش الجنسي في البحرية البريطانية

أمر قائد البحرية الملكية البريطانية بإجراء تحقيق، في مزاعم بالتنمر والتحرش الجنسي ضد النساء في خدمة الغواصات.

وقالت العديد من المبلغات عن المخالفات اللاتي خدمن في الأسطول، لصحيفة ديلي ميل، إنهن واجهن سوء معاملة من مختلف الرتب.

وكشفت امرأة للصحيفة أنها تعرضت لاعتداء جنسي، من قبل رجل من رتبة أعلى بينما كانت نائمة. وادعت أن أحد كبار الضباط لكمها في الكلى.

وقال الأدميرال السير بن كي، لورد البحر الأول قائد القوات البحرية الملكية، إن “التحرش الجنسي لا مكان له في البحرية الملكية ولن يتم التسامح معه”. وقال “كل من يثبت عليه اللوم سيحاسب”.

تشمل المزاعم، التي كشفت عنها بالتفصيل الصحيفة، قيام أعضاء طاقم ذكور بتجميع قائمة تحدد الترتيب الذي سيتم وفقه الاعتداء على النساء في حالة وقوع حدث كارثي.

استقالة وزيرين بسبب التحرش الجنسي

وفي عهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العام الماضي، استقال وزير المالية، ريشي سوناك، ووزير الصحة، ساجد جاويد، في أعقاب فضيحة التحرش الجنسي المتورط فيها عضو من كتلة حزب المحافظين.

وجاءت استقالة الوزيرين في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ؛ لأنه لم يدرك أن وزيرًا سابقًا لم يكن مناسبًا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء السلوك الجنسي.