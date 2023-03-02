أمطار وسيول.. خبير طقس يتوقع توسع الحالة المطرية الـ 14 على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، توسع الحالة الممطرة الرابعة عشرة زمانيًا ومكانيًا لتشمل معظم المناطق بأمطار متفاوتة.

أمطار وسيول وحبات البرد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون -بمشيئة الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة مع فرصة سيول وحبات برد.

ألأجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

وأضاف أنه من المتوقع أن يغلب الاعتدال النسبي نهارًا على الأجواء، ومن لطيف ليميل للبرودة أول الليل، باردًا في ساعات الليل المتأخرة في الأماكن المفتوحة، وأنه ربما يحتاج الناس مظلات عن الشمس نهاراً، وملابس شتوية متوسطة ليلاً في معظم المناطق طوال إجازة بين الفصلين، عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر والتهم غرب المرتفعات الغربية ملابس صيفية.

سحب ممطرة خلال الإجازة بين الفصلين

وبين أنه أثناء تحرك السحب الممطرة خلال إجازة بين الفصلين فمن المتوقع أن تنشط رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية قبل وعند تشكل السحب الرعدية الممطرة المتوقعة في غالبها نشاط وقتي يزول بزوال السحب الرعدية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تكوّن الضباب على المرتفعات

وتابع أن الحالة يشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على مكة وجازان و3 مناطق