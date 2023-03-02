أكثر من 8700 فرصة وظيفية خلال شهر واحد

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بلغت عدد رخص التدريب التي منحتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 2504 رخصة أهلية خلال شهر يناير الماضي، مقابل إصدار 17 رخصة جديدة للمنشآت.

في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي المختبرين شامل وتأهيلي 7249، و353 مدربًا، وجرى تنظيم 44 معرضًا وظيفيًا مختلفًا بمناطق المملكة وفر 8739 فرصة وظيفية، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

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115 مشروعًا

وبدأت 115 مشروعًا العمل في شهر يناير الماضي، وبلغ إجمالي المشاريع تحت التأسيس 129 مشروعًا تنتظر الانخراط في العمل، واجتاز 343 شابة وشابة 18 دورة لبدء المشروع الصغير،

8739 فرصة وظيفية

وبلغ إجمالي معارض التوظيف المنفذة في شهر يناير 44 معرضًا، ووصل إجمالي الفرص الوظيفية إلى 8739 فرصة وظيفية بمختلف مناطق المملكة، و10 مذكرات تفاهم، وتدريب 32 فتاة على قيادة قطار الحرمين.

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رخص ومعارض

– 44 معرضًا وظيفيًا.

– 8739 فرصة وظيفية.

– 2504 رخصة تدريب أهلية.

– 17 رخصة جديدة للمنشآت.

– 7249 إجمالي المختبرين.

– 115 مشروعًا بدأ العمل.

– 129 مشروعًا تحت التأسيس.

– 32 فتاة مدربة لقيادة قطار الحرمين.