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خدمة اليوم.. 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة

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خدمة اليوم.. 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة
٠٧:٢٤:٣٠ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم، لقرائها الكرام، 6 خطوات للتحقق من نتيجة فحص العمالة الوافدة.

حيث أوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن من إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة إلى الجوازات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة المركز الصحي، عبر مجموعة من الخطوات:

* الخطوات

1 – انقر على رابط الخدمة.

2 – أدخل رقم الحدود للمكفول.

3 – أدخل رقم هوية الكفيل.

4 – اختر نوع اختبار الفحص.

5 – أدخل كود التحقق.

6 – انقر على “بحث”.

* المتطلبات

1 – رقم الحدود للمكفول, رقم الكفيل.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الجوازات خدمة اليوم فحص العمالة الوافدة نتيجة فحص وزارة الصحة

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