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وزير الحج: يسرنا قدوم 300 ألف معتمر ماليزي في 8 أشهر
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وزير الحج: يسرنا قدوم 300 ألف معتمر ماليزي في 8 أشهر

وزير الحج: يسرنا قدوم 300 ألف معتمر ماليزي في 8 أشهر

وزير الحج: يسرنا قدوم 300 ألف معتمر ماليزي في 8 أشهر
٠٦:٣٨:١٠ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، ترحيب المملكة بقدوم 31.600 حاج من ماليزيا، خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ – 2023م.

تسهيلات لأداء مناسك الحج

وأشار وزير الحج في مؤتمر صحفي، عقده في ختام زيارته الرسمية لمملكة ماليزيا الاتحادية بالعاصمة كوالالمبور، إلى التسهيلات التي استُحدثت لتسهيل أداء مناسك الحج هذا العام، وفقًا لـ”عكاظ”.

وقال الربيعة إن من هذه التسهيلات:

  • خفض قيمة تأمين الحاج بنسبة 73%.
  • فتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج، بما يسهم في تخفيض التكلفة على الحجاج ورفع جودة الخدمات المُقدمة.
  • إلغاء شرط وجود المحرم للنساء.

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300 ألف معتمر

واستعرض الربيعة، التسهيلات التي قدمتها المملكة لتيسير قدوم المعتمرين الماليزيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أسهمت في قدوم أكثر من 300 ألف معتمر خلال 8 أشهر.

وأشار إلى أنّ زيارته الرسمية لماليزيا، في وفد مكون من عدة جهات، جاءت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

وامتداداً للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتأكيداً على تقديم كل التسهيلات لقدوم ضيوف البيت الحرام.

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استعراض العلاقات الثنائية

وكان الربيعة قد التقى، خلال زيارته للعاصمة الماليزية كوالالمبور، برئيس الوزراء بمملكة ماليزيا الاتحادية أنور إبراهيم، لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والقطاعات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين عموماً.

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إطلاق منصة نسك

وشهد الربيعة، خلال زيارته لماليزيا إطلاق منصة نسك باللغة الملاوية على الرابط: Nusuk.sa/‏‏‏ms.

كما شهد تخريج الدفعة الأولى من برنامج «تدريب قادة مجموعات الحج من بلد الحاج»، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف البيت الحرام بأعلى معايير الجودة.

وذلك تحت مظلة برنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وفي ظل الدعم المستمر وغير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما على راحة وسلامة ضيوف البيت الحرام.

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العمرة المحرم للنساء المدينة بيت الله الحرام تسهيلات لأداء مناسك الحج توفيق الربيعة خفض تكلفة الحج رؤية المملكة 2030 ماليزيا مكة منصة نسك وزير الحج والعمرة

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