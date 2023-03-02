عاجل.. البنك الدولي: المملكة تتصدر دول الخليج في تحقيق نمو مضاعف خلال 2023

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أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن المملكة تتصدر دول الخليج في تحقيق نمو مضاعف خلال العام الحالي.

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أسباب التفوق الخليجي

وأوضح أبو سليمان – في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية – أن دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيدًا جدًا بعد كورونا، ومن أهم أسباب ذلك:

1 – الانتهاء السريع من عمليات التطعيم الخاصة بكورونا، مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزًا كبيرًا لفتح الاقتصادات.

2 – التحفيز في الاقتصاد، والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم القدرة على الانطلاق بالاقتصاد بأسرع وتيرة ممكنة.

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2 تريليون دولار

وتابع أنه بشكل عام في 2022 رأينا أن حجم اقتصادات دول الخليج عند نحو 2 تريليون دولار، وحققت نموًا بنحو 6%.

المملكة تحقق أكبر نمو

وأكد أن المملكة كانت هي من شهدت أكبر نمو عند 8.9% في 2022 وفقًا لتقديراتنا، حيث إن الأرقام النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد.

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نمو مضاعف لدول الخليج

مشيرًا إلى أنه بالنسبة لعام 2023 نرى أيضًا، وتماشيًا مع ما يحدث بالاقتصاد العالمي فإن دول الخليج ستحقق نموًا مضاعفًا.

وأكد أن توقعاتنا للاقتصاد العالمي هو تحقيق نمو 1.7% في 2023، أما لدول الخليج فستكون 3.7%، والاقتصادات الرئيسة التي ستحقق نموا متسارعا هي الإمارات والسعودية.