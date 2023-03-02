4 أسباب تدفع أسعار النفط للارتفاع

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تباينت أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين ما بين الارتفاع والهبوط، بسبب العديد من الأسباب التي أثرت على قوة الطلب، وانتعاش الاقتصاد إجمالاً.

ارتفاع أسعار النفط

وخلال تعاملات، أمس الأربعاء، ارتفعت العقود الفورية للخام الأمريكي بنسبة 0.30% لتسجل 76.91 دولار للبرميل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.59% لتسجل 83.88 دولار للبرميل.

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أسباب ارتفاع أسعار النفط

ولقد ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف لعديد من الأسباب ومن أهمها:

1 – ارتفاع الطلب الصيني على النفط

حيث سيطرت حالة من التفاؤل على الأسواق العالمية بارتفاع الطلب الصيني على النفط الخام بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية بمستهل التداولات، وبخاصة وأن الصين تعتبر من كبار مستوردي النفط الخام عالميًا.

وأظهرت البيانات تنامى نشاط المصانع الصينية خلال فبراير الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من 10 سنوات.

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2 – انتعاش الاقتصاد

وخاصة في أعقاب إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، حيث انتعشت مؤشرات مديري المشتريات الصناعية.

3 -ارتفاع مؤشرات الإنتاج

حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والصادرات والطلبيات الجديدة الصينية بشكل واضح، وهو أحد الأسباب المهمة في قوة أسعار النفط الخام.

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4 – التفاؤل حيال قوة الطلب الأمريكي

بخاصة بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الأمريكية إيجابية ملحوظة.

حيث أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إيجابية بيانات مخزونات النفط الأمريكية بوضوح هذا الأسبوع، وجاءت بأقل من توقعات الأسواق.

وسجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعًا بنحو 1.2 مليون برميل فقط هذا الأسبوع.

بينما أشارت توقعات الأسواق إلى تسجيل المؤشر ارتفاعًا بحوالي 1.7 مليون برميل.

وذلك بعدما سجل ارتفاعًا بما يعادل 7.6 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.