عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة على مكة وجازان و3 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

تحذير مهم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

أمطار على 5 مناطق

وأضاف المركز أن ذلك يشمل أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تكون الضباب

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع تساقط الأمطار وجريان السيول على مكة والرياض و3 مناطق

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

يصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” وتحذيرات من الأمطار على هذه المناطق

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة يصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية.

وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.