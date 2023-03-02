10 طرق للحفاظ على صحة وظائف الكلى

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يحتوي جسم الإنسان على كليتين بحجم قبضة اليد، تقعان بالقرب من منتصف الظهر أسفل القفص الصدري مباشرة.

والكلى هي واحدة من أهم أعضاء جسم الإنسان، وتشبه الكلية حبة الفاصوليا، ولونها بني مائل للاحمرار.

أهم وظائف الكلى

وتقوم الكلى بالعديد من الوظائف المهمة لجسم الإنسان، مثل:

تخليص الجسم من السموم، والسوائل الزائدة في الجسم عن طريق البول.

تحافظ على المواد الكيميائية المهمة في الجسم.

تنتج فيتامين (د).

تنظم الملح، والبوتاسيوم، والأحماض.

الهرمونات التي تنتجها الكلى تساعد الأجهزة الأخرى في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكالسيوم.

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عوامل الخطر التي تهدد صحة وظائف الكلى

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية؛ فإن هناك الكثير من الأسباب التي تضر بأنسجة الكلى وقد يؤدي هذا الضرر إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الجسم.

وإذا أردت الحفاظ على صحة وظائف الكلى، فعليك الانتباه لهذه العوامل التي تهدد كليتيك، وهي:

ضغط الدم المرتفع.

داء السكري.

التاريخ العائلي لأمراض الكلى.

الوزن غير الصحي. التدخين.

أن تكون فوق سن الـ 50.

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ما هي طرق الحفاظ على صحة وظائف الكلى؟

هناك 10 طرق يمكن من خلالهم الحفاظ على صحة وظائف الكلى، وهم :

1 – خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يلحق الضرر بكليتيك؛ لأنه يضر بالأوعية الدموية في الكلى.

والأوعية الدموية التالفة تقلل من وصول الكمية المناسبة من الدم، مما يمنع الكلى من القيام بأهم وظائفها، وهي تنظيف الجسم من السموم، التي تتراكم في الدم.

2 – الإقلاع عن التدخين

يقلل التدخين من تدفق الدم، مما يمنع وصول الكمية الكافية من الدم إلى الكلى؛ مما يجعلها لا تعمل بشكل صحيح، إذ أن التدخين يزيد أيضا من فرص الإصابة بـسرطان الكلى.

3 – التمارين الرياضية

الحفاظ على نشاط جسمك أمر مهم لصحتك العامة، وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في مشاكل الكلى.

4 – الوزن الصحي

إن الكلى في أجسام من يعاني من السمنة، تعمل أكثر، وبجهد أكبر لتصفية السموم والتخلص منها، وإدارة وظائف الجسم الأخرى، مما يرهق الكلى.

5 – تناول الأطعمة الصحية

هناك مشكلة شائعة في الكلى وهي حصوات الكلى، تتبلور مشكلة حصوات الكلى مع مرور الوقت، خاصة مع تناول الأطعمة غير الصحية، لذا تغيير النظام الغذائي، وتناول الأطعمة الصحية قد يساعد في حل المشكلة.

واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، يقلل إلى حد كبير العديد من عوامل الخطر التي قد تؤدي لمشاكل الكلى الأخرى.

كما أن طهي الطعام في المنزل بدلاً الوجبات السريعة والمعلبة، قد يقلل بشكل كبير من كمية الملح الذي يدخل إلى جسمك.

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6 – تنظيم السكر في الدم

وجود مرض السكري هو عامل مهم في أمراض الكلى؛ إذ أن ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يسبب مشاكل مع الكلى، فقد يؤدي إلى موت الأوعية الدموية، ومن ضمنها تلك التي توجد في الكلى، مما يؤثر على كفاءتها في أداء وظائفها.

ويؤدي ارتفاع السكر في الدم لزيادة البكتيريا في المثانة، وهذه البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية.

وقد تنتقل في نهاية المطاف إلى الكليتين وتسبب التهاب الكلى، ويمكن أن تنتشر التهابات الكلى غير المعالجة إلى مجرى الدم، مما تسبب في مرض شديد.

الأعراض المرتبطة بالعدوى الكلوية تشمل:

الحمى.

آلام في الظهر، والجانبين، والفخذ.

وجع البطن.

كثرة التبول.

الإحساس بالحرق أو الألم عند التبول.

الصديد أو الدم في البول.

رائحة سيئة للبول.

7 – شرب الماء

الحفاظ على ترطيب الجسم، وشرب الماء بكثرة، يساعد الكلى على أن تعمل بشكل طبيعي، وتساعد في إزالة الملح والسموم من جسمك.

لا ينصح أن تشرب كميات كبيرة من الماء في وقت واحد، ولكن زيادة كمية المياه على مدار اليوم هو الأفضل، كما أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في منع تطور حصوات الكلى.

8 – اعرف تاريخ عائلتك

ترث بعض العائلات أمراض الكلى، وأيضا العائلات التي لديها تاريخ مع أمراض، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، حيث يزداد احتمال حدوث مشاكل في الكلى لأفرادها.

تحدث مع أفراد عائلتك حول هذه الأمور، لمعرفة مدى احتمال تعرضك لمشاكل في الكلى، مثل التهابات الكلى، وحصى الكلى، وأمراض الكلى.

9 – إجراء فحوصات للكلى

هناك نوعان من الاختبارات التي يمكن أن تساعدك على التأكد من أن الكلى سليمة، وهي اختبارات للبول واختبارات الدم.

ستحدد اختبارات البول أنواع البروتين والألبومين الموجودة في البول، ووجود أنواع مختلفة يمكن أن يشير إلى أمراض الكلى.

أما اختبار الدم سيحدد ما إذا كانت الكليتان تقومان بعملهما بشكل صحيح أم لا، ويمكن لطبيبك توضيح نتائج هذه الاختبارات لك ومناقشة أي مشاكل معك.

10 – الحد من تناول الأدوية والمسكنات

الكلى هي المسؤولة عن إزالة السموم والأدوية من الجسم، وأخذ الكثير من مسكنات الألم دون وصفة طبية لفترات طويلة من الوقت، يمكن أن يسبب تلف الكلى.

ومن أنواع الأدوية التي يمكن أن تؤذي الكلى، الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل أيبوبروفين.

وأولئك الذين يتناولون هذه الأدوية لعلاج الألم المزمن يجب أن يتحدثوا إلى طبيبهم ليصف لهم طريقة أخرى لا تضر كليتهم.