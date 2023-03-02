رابط وموعد التقديم.. برنامج أرامكو للابتعاث المنتهي بالتوظيف

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أعلنت شركة أرامكو برنامج الابتعاث الجامعي (لغير الموظفين في أرامكو)، وهو برنامج مختار بعناية لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من المواطنين.

استقطاب الخريجين

ويعتبر هذا البرنامج كأحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

ففي كل عام، تستقطب أرامكو المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

تفاصيل البرنامج:

بعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة.

بعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في أرامكو السعودية.

يحصل الطلاب والطالبات في برنامج الابتعاث الجامعي على مستوى عال من الدعم والمساندة لضمان تحقيقهم لأهدافهم. فخلال إكمالهم لفترة الإعداد الجامعي، يتلقى الطلاب والطالبات الدعم من موظفي مركز الإعداد الجامعي للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة تحديات الالتحاق بالجامعات المرموقة حول العالم.

يشمل ذلك الاستعداد لاختبارات اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOFEL) واختبارات نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) والمساعدة في استيفاء طلبات القبول في جامعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرنامج الأكاديمي الصارم المقدم في مركز الإعداد الجامعي بضمان استعداد الطلاب والطالبات لمواجهة التحديات الأكاديمية التي قد يواجهونها مع بداية دراستهم الجامعية.

لا يتوقف هذا الدعم بمجرد مغادرة المملكة، فالمستشارون الأكاديميون في أرامكو السعودية متواجدون في العديد من الدول التي سيكمل الطلاب والطالبات دراستهم فيها، ويقوم هؤلاء المستشارون بتزويد الطلاب والطالبات بالمساعدة اللازمة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

المزايا:

أثناء برنامج الإعداد الجامعي:

تجهيز كافة المتطلبات اللازمة لمساعدتك للقبول والتسجيل في أرقى الجامعات العالمية.

متابعة تقدمك في تحصيل المتطلبات العالمية للقبول (مثل اختبارات الـ SAT والـ IELTS وكتابة السيرة الذاتية والمقالات الجامعية).

تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال سعودي لكل طالب وطالبة.

توفير السكن بحسب خطة الشركة.

مواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

الرعاية الصحية بحسب خطة الشركة.

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة في رحلاتها داخل المملكة.

استخدام المرافق المجانية التابعة للشركة والتي تشمل مرافقَ ترفيهية (المسابح، وصالات اللياقة البدنية (الجيم)، وملاعب كرة القدم، وملاعب كرة السلة، وملاعب التنس، وأنشطة رياضية أخرى) ومرافقَ عامةٍ قريبة من مكان السكن الذي توفره الشركة (المرافق الصحية، والطعام، والتموين، والتسوّق، والبنوك).

الاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات، وغيرها.

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أثناء الدراسة الجامعية:

للشركة الحق في تعديل هذه العوائد في أي وقت وهي كالآتي: