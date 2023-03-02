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“الصحة” تحذر: إلهاء طفلك بالأجهزة اليوم يحوله لمدمن تقنية مستقبلًا
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“الصحة” تحذر: إلهاء طفلك بالأجهزة اليوم يحوله لمدمن تقنية مستقبلًا

“الصحة” تحذر: إلهاء طفلك بالأجهزة اليوم يحوله لمدمن تقنية مستقبلًا

“الصحة” تحذر: إلهاء طفلك بالأجهزة اليوم يحوله لمدمن تقنية مستقبلًا
٠٣:٠٥:٥٩ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة إلهاء الأطفال بالأجهزة الإلكترونية، مؤكدة أن إلهاء الأطفال بالتقنية يؤثر بالسلب على مستقبلهم.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” في “تويتر”، أن 33% من أولياء الأمور يستخدمون التقنية لإلهاء أطفالهم يوميا، ما يحولهم بعد ذلك إلى مدمني تقنية.

وقالت وزارة الصحة “إن إلهاء طفلك بالأجهزة الذكية والتقنية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا!”.

وفي وقت سابق، خصص المجلس العربي للطفولة والتنمية في العدد (45) الصادر من مجلته العلمية المتخصصة والمحكمة “الطفولة والتنمية”، ملفًا كاملاً حول موضوع “ثقافة الطفل”.

5 ملفات مهمة

ويتضمن الملف عددًا من الموضوعات المهمة، منها :

1-ثقافة الطفل بين الماضي والحاضر”.

2- إشكالية أدب الأطفال بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي.

3- ثقافة الطفل العربي في عصر العولمة.

4- ثقافة الأطفال والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث.

5- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الأطفال.

بناء التعليم الجيد

وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية المشرف العلمي على مجلة “الطفولة والتنمية” الدكتور حسن البيلاوي في بيان للمجلس “إن العدد الجديد تضمن أيضًا مجموعة من الدراسات والمقالات، منها “:

– مكتبات الأطفال .

– بناء شخصية الطفل.

– مهارات إدارة الذات وعلاقتها بمستوى التحصيل الدراسي لدى الأطفال.

– عرض التقرير الدولي “فاقد التعلم بسبب كوفيد – 19.

– إعادة بناء التعليم الجيد للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، للوقوف على التأثيرات العالمية لانتشار وباء كورونا .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدمان التقنية الأجهزة الذكية الأطفال تربية الطفل عش بصحة

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