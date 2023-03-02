بعد أسبوعين..المظاهرات الطلابية مستمرة في إيران احتجاجا على إهمال حالات التسمم

تواصل – فريق التحرير:

بعد مرور 15 يوما على انتشار حالات تسمم لطالبات المدارس في العاصمة الإيرانية طهران، وأيضا في مدينة قم، تستمر الاحتجاجات والمظاهرات من أولياء الأمور والطالبات.

مظاهرات مستمرة

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جانبا من مظاهرات الطالبات، المنادية بإجراء التحقيق في حالات التسمم

عجز الحكومة

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسباب والخلفيات مجهولة حتى الآن، حيث تكررت حالات التسمم كثيرا في مدينة “قم”، وخرج أهالي الطالبات المتسممات إلى الشوارع منددين بعجز الحكومة عن توفير الأمن لبناتهم.

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وزير الصحة الإيراني يكشف مفاجأة عن التسمم بين طالبات المدارس

دعوات لتوثيق جرائم الملالي

ادخلوا هذا الهاشتاغ الفارسي بعنوان “تسمم الطالبات” حول تعرض عشرات مدارس البنات في إيران للهجوم بالغازات الكيماوية السامة ، للإطلاع على الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الأطفال الإيرانيين.

أكدت وكالة مهر للأنباء تسمم طالبات إحدى مدارس كرمانشاه اليوم وقالت أنه بعد تواجد فرق الطوارئ الطبية إلى المدرسة التي تعرضت للهجوم بغازات كيماوية نقل نحو 15 طالبة إلى المستشفى.

الصحة الإيرانية تعترف

وفي وقت سابق، كشف وزير الصحة الإيراني أن التحقيقات أثبتت أن سمًا خفيفًا أدى إلى حدوث حالات التسمم بين طالبات المدارس.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، حالات تسمم بين عدد كبير من طالبات المدارس في مدينة قم.

تظاهر الأمناء ووجهاء العشائر في زاهدان

وعلى صعيد آخر، حسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلنت مجموعة من الأمناء ووجهاء العشائر في بيان أنهم سيتجمعون أمام محافظة زاهدان إيران يوم الخميس المقبل احتجاجا على سياسات النظام تجاه الإقليم.

كما تظاهر، متقاعدو محافظة “جهار محال وبختياري”، أمام مبنى الحكومة في المحافظة، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان “هنغاو” بمقتل مواطن من مدينة دهلران بمحافظة إيلام، جنوب غربي إيران، إثر انفجار عبوات ناسفة خلفتها الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب مقتل مراهق بعد مطاردة قوات الشرطة لسيارة يقودها مراهق آخر يبلغ من العمر 14 عامًا، وأطلقت النار نحو السيارة لتستقر إحدى الرصاصات في رأس أحدهم ويموت على الفور.