انتهاء المهلة رسمياً.. 3 حالات توقف سحب المركبات التالفة

تواصل – فريق التحرير:

انتهت أمس الأربعاء رسمياً، مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم، وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022.

وفي هذا السياق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن من نقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح” أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، أعفي من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

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حالات توقف سحب المركبات التالفة

بدورها أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك 3 حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة وهي:

– المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً

– المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية أياً كان حالها

– المركبات التي تبدو صالحة للاستخدام ولا يظهر عليها علامات العطل أو الإهمال أو الترك.

وبينت الوزارة، أن ذلك لا يندرج ضمن اختصاصها وفقاً لما نصت عليه القرارات والتعليمات المنظمة لعملية سحب وحجز المركبات.

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