ميزة شحن جديدة تثير استياء مستخدمي “آيفون”.. 4 خطوات لإلغائها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة آبل عن طرح ميزة جديدة في نظام التشغيل iOS 16، تقوم بإبطاء شحن أجهزة آيفون، مما أغضب الكثير من المستخدمين.

وتعمل الميزة الجديدة المسماة “شحن الطاقة النظيفة” بعملية مسح تحدد ما إذا كان الهاتف الذكي يتم شحنه عبر الطاقة المستدامة، مما يجعل عملية الشحن بطيئة.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل ميزة “شحن الطاقة النظيفة” ببساطة.

وعلق بعض المستخدمين بقوله:”إن شركة أبل أضافت هذه الميزة عن قصد لإجبارهم على ترقية أجهزتهم”.

بينما يشير آخرون إلى أن الشركة باتت تملي على المستخدمين كيفية استخدام هواتفهم التي أنفقوا على شرائها مبالغ كبيرة.

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خطوات إيقاف شحن الطاقة النظيفة

ووفقا للشركة، فقد تم إضافة هذه الميزة إلى iOS 16 في الولايات المتحدة في أكتوبر، ولكن منذ تنزيل أحدث نظام تشغيل، لاحظ المستخدمون أن أجهزة آيفون الخاصة بهم، تستغرق وقتاً أطول في الشحن.

ويمكن إلغاء تنشيط شحن الطاقة النظيفة، من خلال الخطوات التالية:

– انتقل إلى الإعدادات

– انقر فوق “البطارية”

– ثم صحة البطارية والشحن

– الضغط على إيقاف تشغيل المفتاح المسمى “شحن الطاقة النظيفة”.

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