بقيمة 2.65 مليار دولار.. أرامكو تستكمل الاستحواذ على أعمال المنتجات العالمية في شركة فالفولين

تواصل – واس:

أكملت شركة الزيت العربية “أرامكو” من خلال إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل صفقة الاستحواذ على شركة فالفولين للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال أوبريشن)، التابعة لشركة فالفولين الأمريكية (الرمز في بورصة نيويورك: VVV)، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار.

أبرز العلامات التجارية

وتهدف أرامكو من خلال هذا الاستحواذ، الذي يأتي بعد توقيع الشركتين اتفاقية شراء الأسهم المعلن عنها في الأول من أغسطس 2022، إلى أن تصبح واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم بمجال زيوت التشحيم.

خدمات البيع

وبموجب هذه الصفقة، ستمتلك أرامكو العلامة التجارية (فالفولين)، فيما يتعلق بأعمال المنتجات، فيما ستمتلك شركة (فالفولين) العلامة التجارية فيما يتعلق بأعمال خدمات البيع بالتجزئة الخاصة بها، وتخطط أرامكو وشركة فالفولين للعمل معًا لمواصلة انتشار ملكية علامة (فالفولين) التجارية على مستوى العالم.

تعاون عالمي

وستستمر (فالفولين غلوبال أوبريشن) في أعمالها من خلال مقرها الرئيس في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي، وهي تُعد شركة رائدة عالميًا في مجال حلول السيارات والاستخدامات الصناعية، حيث تبتكر منتجات جاهزة للاحتياجات المستقبلية، وتوفر أفضل الخدمات في فئتها للشركاء في جميع أنحاء العالم.

تعزيز الاستراتيجية

ومن جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو د، محمد يحيى القحطاني: “سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز إستراتيجيتنا الدولية فيما يتعلق بمواد زيوت التشحيم”.

وأضاف: “كما يتيح الاستفادة المثلى من قدراتنا العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس، والبحث والتطوير، فضلًا عما يمثله من فرصة مشجعة لتعزيز علاقتنا مع الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في جميع أنحاء العالم”.

واستطرد: “وذلك من خلال توسيع نطاق حضور (فالفولين غلوبال أوبريشن) كشركة رائدة بين العلامات التجارية متعددة الجنسيات لزيوت التشحيم، وهي المكانة التي شغلتها لأكثر من قرن ونصف”.

خطط المرحلة المقبلة

وأردف: “نرحب بفالفولين غلوبال أوبريشن، موظفين وعلامة تجارية، وهي أحد أكثر الأسماء شهرة في القطاع، ضمن عائلة أرامكو، وفي الوقت نفسه، نحن متفائلون أن يوفر انتشارنا العالمي أساسًا لا مثيل له، الأمر الذي يعزز خطتنا للمرحلة التالية من تطوير هذه العلامة التجارية التاريخية”.

النمو المستقبلي

من جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل “إنه يوم تاريخي لعلامتنا التجارية التي يبلغ عمرها 157 عامًا، ومع بيع أعمال المنتجات العالمية إلى أرامكو، يمكن لكل شركة الآن التركيز بشكل أفضل على نموها المستقبلي، واليوم، أصبحت فالفولين، شركة خدمات سيارات متخصصة ذات هيكلٍ رأسمالي مناسب الحجم، مع تخصيص رأس المال المعزز”.

عوائد رأسمالية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق شركة فالفولين عوائد رأسمالية كبيرة لمساهمينا من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم على مدار الـ 18 شهرًا المقبلة.

وتابع: “وسيسمح لنا كل ذلك بتركيز جهودنا على علامتنا التجارية وتعزيزها كمزود رئيس لخدمات ما بعد البيع للسيارات”

سوق زيوت التشحيم

يذكر أن هذا الاستحواذ سيعزز من حضور أرامكو المتزايد في سوق زيوت التشحيم ذات العلامة التجارية المتميزة، ويفتح آفاقًا عالمية لتعزيز مكانة الشركة.

كما يوفر ركيزة للنمو المستقبلي، وتكامل محفظة أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

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