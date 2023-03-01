الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد وفاة 38 شخصًا.. مفاجأة في تصادم قطاري اليونان
النيابة العامة تعلن توفر وظائف شاغرة بمرتبة “ملازم تحقيق”
استشارية توضح سبب إصابة الكبار بمرض “المليساء الجلدي”
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر
البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية
محتجون يهود يحاصرون زوجة رئيس وزراء دولة الاحتلال بسبب الفساد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد وفاة 38 شخصًا.. مفاجأة في تصادم قطاري اليونان

بعد وفاة 38 شخصًا.. مفاجأة في تصادم قطاري اليونان

بعد وفاة 38 شخصًا.. مفاجأة في تصادم قطاري اليونان
٠٢:٠٠:١٦ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة من العيار الثقيل، رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الأربعاء، أن يكون “خطأ بشري مأساوي” تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأودى بحياة 38 شخصاً على الأقل في أسوأ كوارث القطارات في البلاد منذ عقود.

وتسبب الحادث في تحطم عربتين وندلاع النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكباً وطاقماً مؤلفاً من 10 أفراد خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها في الاتجاه المعاكس.

اقرأ أيضا:

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 32 قتيلًا

حصيلة ضحايا الحادث

من جهته، أعلن جهاز الإطفاء أن حصيلة ضحايا الاصطدام ارتفعت إلى 38، مشيراً إلى تلقي 57 مصاباً العلاج في المستشفيات، 6 من هؤلاء في العناية المشددة، علماً بأن كثراً لا يزالون في عداد المفقودين.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة: “كل شيء يشير إلى أن خطأ بشرياً مأسوياً كان المسبب الرئيسي” للكارثة.

وتابع كيرياكوس ميتسوتاكيس أن “حادث القطار الرهيب غير مسبوق” في اليونان، وسيتم التحقيق “بالكامل” في ملابساته.

 

قطار اليونان - تصادم قطاري اليونان - حادث 2023

 

قطار اليونان - تصادم قطاري اليونان - حادث 2023

اقرأ أيضا:

أضرار كارثية تفوق القصف الكيماوي.. هذا ما أسفر عنه انفجار قطار أوهايو

الكلمات الدلالية:
اليونان حادث القطار حادث قطار اليونان ضحايا قطار اليونان

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة العالمية: حصيلة وفيات الإيبولا تتجاوز 7900 شخص

الصحة العالمية: حصيلة وفيات الإيبولا تتجاوز 7900 شخص

٠٨:٢٦ ص، الخميس، ٠١ يناير ٢٠١٥
“حدود جازان” يوقف الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية

“حدود جازان” يوقف الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية

٠١:٤٨ م، الأحد، ٢٠ يوليو ٢٠١٤
التعليم تُلزم المدارس الأهلية والأجنبية بآلية واضحة لضبط رسومها

التعليم تُلزم المدارس الأهلية والأجنبية بآلية واضحة لضبط رسومها

٠٢:٠٠ م، الأثنين، ٠٩ فبراير ٢٠١٥
إعلامي قطري يُفاجأ بوفاة أمه بعد العودة من جنازة أبيه

إعلامي قطري يُفاجأ بوفاة أمه بعد العودة من جنازة أبيه

٠٢:٠٣ ص، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *