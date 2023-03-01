بعد وفاة 38 شخصًا.. مفاجأة في تصادم قطاري اليونان

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في مفاجأة من العيار الثقيل، رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الأربعاء، أن يكون “خطأ بشري مأساوي” تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأودى بحياة 38 شخصاً على الأقل في أسوأ كوارث القطارات في البلاد منذ عقود.

وتسبب الحادث في تحطم عربتين وندلاع النيران بعربة ثالثة لدى اصطدام قطار للركاب كان يقل 342 راكباً وطاقماً مؤلفاً من 10 أفراد خلال رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد بقطار شحن يقوم بالرحلة نفسها في الاتجاه المعاكس.

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حصيلة ضحايا الحادث

من جهته، أعلن جهاز الإطفاء أن حصيلة ضحايا الاصطدام ارتفعت إلى 38، مشيراً إلى تلقي 57 مصاباً العلاج في المستشفيات، 6 من هؤلاء في العناية المشددة، علماً بأن كثراً لا يزالون في عداد المفقودين.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة: “كل شيء يشير إلى أن خطأ بشرياً مأسوياً كان المسبب الرئيسي” للكارثة.

وتابع كيرياكوس ميتسوتاكيس أن “حادث القطار الرهيب غير مسبوق” في اليونان، وسيتم التحقيق “بالكامل” في ملابساته.

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