استشارية توضح سبب إصابة الكبار بمرض “المليساء الجلدي”

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أوضحت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية، أسباب إصابة كبار السن بالمليساء أو ما يعرف بـ “الثآليل”.

وقالت الدوسري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إذا تواجدت المليساء في الأماكن الحساسة للكبار قد تكون أسبابها كالتالي:

أسباب الإصابة بـ العدوى

– غالبا عدوى من الطفل عن طريق تواجد الفيروس على جلد أفراد العائلة أو استخدام الملابس الشخصية

– ملامسة جنسية

– تاريخ طبي دقيق من المراجع ممكن يحسم الموضوع ونستطيع استنتاج مصدر العدوى

وأشارت د. نجلاء الدوسري، أنه يمكن إزالة هذه الثآليل في الكبار ولكن قد تترك أثرى على الجلد.

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ما هي المليساء المعدية

وقالت الدوسري في تغريدة أخرى إن “المليساء المعدية molluscum contagiosum هي عدوى فيروسية غالبا تصيب الأطفال على شكل حبيبات لؤلؤية اللون أو حمراء.

وتابعت د. نجلاء الدوسري “على الطفل المصاب أن لا يشارك أغراضه الشخصية مثل الملابس والفوط ويجب تجنب المغطس المشترك، وعلاجها الانتظار فهي تزول بعد ٦ إلى ١٨ شهرا تقريباً”.

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