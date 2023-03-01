النيابة العامة تعلن توفر وظائف شاغرة بمرتبة “ملازم تحقيق”

تواصل – واس:

أعلنت النيابة العامة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين “رجال – نساء”، على كادر أعضاء النيابة العامة القضائي بمسمى “ملازم تحقيق”، للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

طريقة التقديم

وأوضحت النيابة أنه على من لدية الرغبة في التقديم ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الدخول على موقع النيابة العامة: https://www.pp.gov.sa/ar ، وذلك خلال الفترة من 10 / 8 / 1444هـ حتى 15 / 8 / 1444هـ.

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من النيابة العامة بخصوص خدمات الأرصاد الجوية السيادية.. ما الأمر؟

وظائف النيابة العامة

وفي التاسع من فبراير الماضي، دعت النيابة العامة المرشحين على وظائفها المعلنة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) بتاريخ 10/6/1444 هـ والمرفق أرقام هوياتهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية.

ترقية 148 عضواً بالنيابة العامة

وفي وقت سابق، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية 148 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة.