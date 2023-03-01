مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 10 شعبان 1444 هجرية، الموافق 2 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:37 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:05 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:25

المدينة – 5:26

الرياض – 4:57

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:33

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:55

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:26

المدينة – 6:25

الرياض – 5:56

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:56

المدينة – 7:55

الرياض – 7:26

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