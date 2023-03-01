مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي تبوك آخر من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 10 شعبان 1444 هجرية، الموافق 2 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:12، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:37 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:05 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ كالتالي:
اقرأ أيضاً:
أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)
مواقيت الصلاة ليوم الخميس
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:25
المدينة – 5:26
الرياض – 4:57
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:33
المدينة – 12:34
الرياض – 12:06
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:25
الرياض – 5:56
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:55
الرياض – 7:26
اقرأ أيضاً:
حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟