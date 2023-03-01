شركة الحفر العربية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات والفروع
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الحفر العربية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين؛ في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون متاحاً بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
- كهربائي.
- ميكانيكي.
- مشغل مانليفت.
- فني A/c.
- مدير العمليات.
- ضابط سلامة.
- أخصائي مشتريات.
- اختصاصي الشؤون القانونية.
- اخصائي تطبيقات الأعمال الثاني.
- مهندس مشروع.
- مهندس معدادت التحكم في الآبار.
- والمزيد …
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طريقة التقديم:
أوضحت الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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