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البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية

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البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية

البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية

البنتاجون يحذر: 12 يوما كافية لقنبلة إيران النووية
٠١:١٤:٤٧ ص، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتبر كولن كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون” أن المدة التي ستستغرقها إيران للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة واحدة باتت 12 يوماً.
يأتي هذا مع تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015 وتصاعد تهديدات الكيان الصهيوني بإمكانية شن عمل عسكري، تسارعت تطورات الملف النووي الإيراني.

قنبلة نووية في 12 يوما:

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتحدث ثالث أكبر مسؤول في البنتاجون عن مدة أقصر لصنع قنبلة نووية غيرانية.
وأوضح أنه في عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهراً لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة، والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يوماً.

تحذيرات الوكالة الدولية:

فيما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم المخصَّب السقف المسموح به في الاتفاق النووي بـ18 مرة.
وأضافت أنها تجري مناقشات مع طهران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصَّبة بدرجة نقاء %83.7 عُثر عليها في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جداً من درجة النقاء المطلوبة.
كما حذر الكاتب الأمريكي والتر راسل ميد في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال من أن مساعي إيران الحثيثة لامتلاك سلاح نووي، وشراكتها الوثيقة مع روسيا، تقربان الشرق الأوسط خطوات نحو حرب تكون الولايات المتحدة أحد أطرافها.

من ناحيتها، كشفت صحيفة إنترسبت الأميركية أن بنتاغون يطوّر خطة طوارئ واسعة للحرب مع إيران، تم تمويلها عامي 2018 و2019.

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الكلمات الدلالية:
إيران البنتاجون قنبلة إيران النووية وزارة الدفاع الأمريكية

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